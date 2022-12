Pequim e Shenzhen aliviam medidas de restrição 'Covid zero' na China

As cidades chinesas de Pequim e Shenzhen começaram a levantar algumas das restrições impostas no âmbito da política governamental de ‘Covid zero’ na sequência dos protestos das últimas semanas.Na capital, funcionários estatais começaram a remover as cabinas de testagem depois de ter sido removida a obrigatoriedade de um teste negativo para entrar em supermercados e no metro, enquanto em Shenzhen, no Sul do país, as autoridades anunciaram que o teste deixou de ser necessário para usar os transportes públicos.