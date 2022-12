GNR apanha 590 com tacógrafo viciado em apenas 15 dias

Quase seiscentos camionistas foram apanhados pela GNR por irregularidades no uso do tacógrafo nas últimas duas semanas, durante ações de fiscalização realizadas nas estradas do País.





Em duas semanas, a GNR registou mais de 17 mil infrações ao código da estrada. Das contraordenações levantadas, 590 estão relacionadas com instalação e irregularidades no uso de tacógrafos. Este dispositivo regista e guarda toda a informação do tempo de circulação e descanso do veículo e também do condutor. Muitos motoristas para ludibriar as autoridades usam várias técnicas de viciação do tacógrafo.