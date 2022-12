Mulher com metade do corpo queimado esperou três horas por tratamento

Uma mulher com metade do corpo queimado esperou três horas por hospitalização, na sexta-feira, após o Hospital de Santa Maria, Lisboa, rejeitar a sua admissão.A vítima foi encontrada em casa, em Casal de Cambra, Sintra, pelas 19h00, com queimaduras. Foi acionado socorro, via 112, e os Bombeiros de Belas solicitaram o apoio de uma viatura médica.

A mulher foi transportada para o Hospital de Santa Maria. Esta unidade recusou entrada e só perto das 22h00 é que a mulher chegou ao Hospital de São José.Ao, o INEM explicou que o CODU encaminhou a doente para Santa Maria, “por ser a referência de cirurgia plástica”. A falta de vaga, no entanto, “fez com que fosse para São José, onde chegou uma hora após chamada inicial”.