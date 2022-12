Sindicato vai reativar site de denúncia de agressões a professores

Objetivo é que sejam crime público.

O Sindicato Independente de Professores e Educadores vai reativar no seu site uma plataforma para os docentes denunciarem agressões.



"Na pandemia diminuíram mas com as aulas presenciais os docentes voltaram a ser alvo. Vamos reativar para podermos dar apoio psicológico e jurídico", disse ao CM Júlia Azevedo, presidente do SIPE, defendendo que estas agressões sejam crime público, cumprindo uma resolução aprovada no Parlamento em 2020.