Três agentes da PSP agredidos à porta do casino de Espinho por clientes

Detidos deram pontapés e murros às forças de autoridade.

A PSP deteve, durante a madrugada deste domingo, dois homens e uma mulher, de 24, 32 e 35 anos, por terem agredido três polícias que se encontravam no exercício das respetivas funções no casino Solverde, em Espinho.Os detidos tencionavam entrar no estabelecimento de jogo, mas acabaram por ser impedidos pelo porteiro por estarem sob influência de álcool. Os três indivíduos insistiram para entrar no casino e começaram a demonstrar um comportamento hostil e a interferir com o normal funcionamento do estabelecimento, acabando por ser interpelados pelas forças de autoridade para que abandonassem o local "uma vez que o comportamento desajustado que demonstravam, cambaleando e proferindo um discurso desarticulado, não lhes permitia aceder ao espaço", como se pode ler no comunicado da PSP.Cerca de 30 minutos depois, um indivíduo que se encontrava a sair do casino (que é o companheiro da mulher detida) juntou-se ao grupo e, conjuntamente, começaram a adotar uma postura intimidatória contra os três polícias.Apesar de o grupo de indivíduos ter sido avisado que os comportamentos desenvolvidos correspondiam a vários ilícitos criminais, o grupo desvalorizou o que lhes foi dito e começaram a responder de forma violenta contra os agentes da PSP, agredindo-os com pontapés e murros. Após o grupo ter sido controlado, acabaram por ser detidos.O grupo foi levado para a Esquadra Policial de Espinho, onde foram constituídos arguidos e prestaram Termo de Identidade e Residência. Os detidos foram notificados para comparecer no Tribunal de Espinho, no dia 5 de dezembro, pelas 10h30, para conhecimento de eventuais medidas de coação.