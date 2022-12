Capelas dos ossos: Viagem ao misterioso mundo da morte e da vida eterna

Ao contrário do que possa pensar-se, em Portugal não existe apenas uma capela dos ossos, templos que nos remetem para o juízo final e a efemeridade da vida.

"Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos." A mensagem clama no cimo da porta principal da Capela dos Ossos de Évora, a maior de Portugal e considerada uma das mais belas do mundo, como que a avisar que a vida terrena é efémera e que a mais relevante é a que não se vê, a vida eterna."Esta capela foi edificada com um objetivo catequético bem definido", afirma Susana Nogueira, técnica superiora do Convento de S. Francisco, onde se encontra a Capela dos Ossos.