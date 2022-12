Portugal é um dos países da UE que não garante os direitos dos trabalhadores da Uber

Alemanha é o único país da UE que cumpre todos os requisitos de direitos laborais.

Independentemente da função que desempenham - quer sejam entregadores de comida, motoristas ou outros prestadores de serviços por conta própria - os trabalhadores da Uber não têm, em Portugal, os respetivos direitos laborais assegurados. Esses direitos são considerados essenciais pela União Europeia (UE) para a proteção dos trabalhadores.Contudo, isto não acontece apenas em Portugal já que é uma realidade na maioria dos Estados-membros, segundo um estudo solicitado a Bruxelas e designado por "A regulamentação do salário mínimo e outras formas de pagamento para os trabalhadores por conta própria", que foi divulgado esta semana. No estudo, são analisados quatro direitos laborais dos trabalhadores "independentes": a existência de direito de negociação coletiva, salários mínimos legais, possibilidade de representação sindical e preços mínimos acordados coletivamente, de acordo com o jornal Público.Com o estudo foi possível concluir que apenas 14 dos 27 países que pertencem à UE garantem os direitos dos trabalhadores independentes. Só a Alemanha cumpre com todos os critérios, sendo que a Bélgica e a Itália se aproximam de uma avaliação 100% positiva.No caso concreto de Portugal, segundo o relatório da Eurofound, apesar de a lei estabelecer um salário mínimo nacional, não existem garantias de que o mesmo é aplicado a este tipo de trabalhadores, segundo o Público.