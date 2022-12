Sterling falha jogo com Senegal e regressa à Inglaterra após casa ter sido assaltada

Raheem Sterling, teve de abandonar, este domingo, o Mundial do Qatar após a sua casa ter sido assaltada."Estava abalado e preocupado com o bem estar dos filhos", disse uma fonte próxima do jogador à Sky News.

O jovem, de 27 anos, recebeu autorização para regressar a casa e acabou por falhar ao jogo da seleção britânica contra o Senegal, este domingo."É uma situação para qual precisava de tempo com a família e não quero pressioná-lo com isso", afirmou o selecionador britânico Gareth Southgate, citado pelo jornal britânico The Sun."O futebol nem sempre é a coisa mais importante e a família deve estar em primeiro lugar", disse o treinador da seleção.O dia acabou com o triunfo dos ingleses frente ao Senegal por 3-0, mas ainda não se sabe se