Doentes esperam três anos por uma cirurgia

Três em cada dez utentes que estão à espera de serem operados no Serviço Nacional de Saúde (SNS) já ultrapassaram o Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG). Há casos em que a demora por uma cirurgia é superior a três anos, e mesmo nos casos de doença oncológica, o tempo de espera por uma operação pode chegar aos dois anos e 9 meses. Há três hospitais – Garcia de Orta, em Almada, Beatriz Ângelo, em Loures, e Centro Hospitalar Universitário do Algarve – onde a maioria dos doentes inscritos no SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia) estão à espera há mais tempo do que o máximo recomendado.Saiba mais no site do Correio da Manhã