Professora que matou o namorado empata extradição para Portugal

Fernanda Baltazar, a professora que matou o namorado com gelo seco, no Natal de 2016, em Lisboa, vai continuar presa em Cabo Verde prevendo-se que a decisão sobre a sua extradição só seja conhecida em 2023. Fernanda Baltazar, de 41 anos, foi detida a 22 de setembro, na Cidade da Praia, em cumprimento de um mandado de detenção internacional, com 'red notice' (aviso vermelho) da Interpol. Mal a Justiça portuguesa foi informada emitiu um pedido de extradição às autoridades cabo-verdianas. Porém, Fernanda Baltazar, condenada a 17 anos de prisão por homicídio qualificado, opôs-se à extradição, adiando a decisão.