Este ano, a autarquia vai reduzir o horário das iluminações, com poupanças de 50%.

Lisboa inaugura hoje as iluminações da quadra natalícia. Às 19h00, acendem-se as luzes no pinheiro de Natal, com cerca de 30 metros de altura, instalado no Terreiro do Paço.Este ano, a autarquia vai reduzir o horário das iluminações, com poupanças de 50%.-- De domingo a quinta-feira (18h00 às 23h00)-- Sextas e sábados (18h00 às 24h00)-- Dia de Natal (18h00 às 01h00)-- Noite de Passagem de Ano (18h00 às 01h00)