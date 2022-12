Homem esfaqueado e executado com tiro na cabeça em São Brás de Alportel

Um homem foi esfaqueado no pescoço e baleado na cabeça, numa zona de serra em São Brás de Alportel. O corpo da vítima, com cerca de 30 anos, foi encontrado por populares que passeavam no local junto a uma estrada de terra batida na zona da Fonte Férrea.A GNR foi alertada e os Bombeiros de São Brás de Alportel foram acionados, mas o homem já não apresentava sinais vitais. Perante os diversos ferimentos no corpo, a GNR decidiu chamar a Polícia Judiciária (PJ), que está agora a investigar um crime de homicídio.

Segundo oapurou, a PJ suspeita que a vítima tenha sido atraída ou levada para aquele local por alguém conhecido. A morte terá ocorrido durante a noite.sabe que a vítima residia na zona de Faro e estaria relacionado com crimes de furto e outros negócios ilícitos. A PJ suspeita que a morte estará relacionada com um possível ajuste de contas.A vítima apresentava diversos golpes na zona do pescoço e um ferimento na cabeça compatível com um disparo de uma arma de fogo.O corpo foi recolhido para o gabinete médico-legal do Hospital de Faro, onde será agora sujeito a autópsia.