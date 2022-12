Homem de 55 anos julgado por assaltar sete casas em Coimbra

Suspeito estava em liberdade condicional desde 2020.

Um homem, de 55 anos, está a ser julgado no Tribunal de Coimbra, pelo assalto a pelo menos sete casas na cidade de Coimbra. O suspeito estava em liberdade condicional, desde 2020, depois de ter cumprido seis de doze anos de prisão a que foi condenado, por furto qualificado.



Uma mulher, de 55 anos, com quem partilhava quarto na Baixa da cidade, responde pelo crime de recetação. Quando foram detidos, tinham peças de ouro e prata (brincos, colares, pulseiras, anéis e alianças), relógios e telemóveis, no valor de 22 500 euros.