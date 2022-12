Casa em ruínas sofre derrocada e destrói carro em Faro

Chuva intensa provocou vários estragos no município.

Uma casa em ruínas sofreu uma derrocada, este domingo, e destruiu um carro, na sequência do mau tempo resgistado nas últimas horas, em Faro.De acordo com o que aapurou junto de moradores e comerciantes, a casa está em risco de cair há oito anos e existem mais casos de património abandonado em risco.A Proteção civil esteve no local e elementos de outras corporações de bombeiros encontram-se a dar apoio ao município afetado, nomeadamente na retirada de água de estabelecimentos.