Problemas de saúde mental aumentaram na Europa com a pandemia, sobretudo nos jovens

Com o coronavírus os números aumentaram em todos os países para os quais existem dados.

Os problemas de saúde mental aumentaram na Europa com a pandemia, uma evolução particularmente grave entre os jovens, que são hoje mais afetados pela depressão do que toda a população adulta.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) explica no relatório comparativo da situação de saúde na Europa que, enquanto em 2019 a percentagem de jovens entre 15 e 24 anos com sintomas de depressão era de 6%, contra 7% nos adultos, com o coronavírus os números aumentaram em todos os países para os quais existem dados.

Segundo a organização, a proporção de jovens com sintomas de depressão passou a ser pelo menos 50% maior do que a generalidade da população e, em certos países, o dobro.