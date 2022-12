Pepsi incentiva clientes a misturar leite no refrigerante para bebida deste Natal

Empresa norte americana divulgou a mistura como uma versão do "refrigerante sujo", uma tendência popular no Tiktok.

A Pepsi lançou uma campanha, na passada quinta feira, em que incentiva os clientes a experimentarem e partilharem a combinação de Pepsi com leite durante a época natalícia, com a possiblidade de ganhar dinheiro até ao dia de Natal.

O diretor de marketing da marca de refrigerantes norte-americana Todd Kaplan referiu em comunicado que "combinar Pepsi com leite tem sido um truque secreto entre os fãs [do refrigerante]".



De acordo com a CNN Internacional, as empresas como a PepsiCo estão bastante atentas ao que acontece na rede social TikTok, de forma a entrarem nas tendências e se manterem relevantes junto aos consumidores jovens, o que levou a marca a divulgar a mistura como uma versão do "refrigerante sujo" - uma tendência popular no Tiktok.

Para tornar a campanha ainda mais moderna, a Pepsi contratou Lindsay Lohan, estrela do filme de Natal da Netflix "Falling for Christmas", para promover a combinação.





A empresa norte americana recomendou ainda uma série de receitas para aqueles que querem ir além de apenas Pepsi e leite, tais como: o 'Naughty & Ice', que junta Pepsi com leite integral, creme de leite e creme de baunilha; o Cherry on Top que combina Pepsi Wild Cherry com leite, creme de leite e creme de caramelo; e o Snow Fl(oat) que tem como ingredientes Pepsi Zero Açúcar, leite de aveia e creme de caramelo.