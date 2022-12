Mike Pence rejeita comentários de Trump contra a Constituição dos EUA

Ex-presidente norte-americano defendeu que as eleições presidenciais de 2020 deviam ser anuladas para voltar a assumir o cargo.

O ex-vice-presidente norte-americano Mike Pence rejeitou esta segunda-feira as afirmações de Donald Trump de que deveria "acabar-se" com a Constituição do país para que pudesse ser reintegrado na Presidência.

"Acho que todos que ocupam cargos públicos, todos que desejam servir ou voltar a servir, devem deixar claro que apoiam e defendem a Constituição dos Estados Unidos, o que acredito que, pela graça de Deus, pude fazer durante não apenas o meu mandato como vice-presidente, mas durante aqueles dias tumultuosos no final", disse Pence, que foi 'número dois' de Trump, à estação de rádio WVOC.

Pence, que prepara terreno para lançar a sua própria corrida presidencial, comentava assim as declarações feitas no fim de semana pelo ex-chefe de Estado Donald Trump, que defendeu a anulação das eleições presidenciais de 2020 e "que se acabe" com a Constituição americana, ao exigir a sua reintegração na presidência.