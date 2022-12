Dejetos de rato fecham cozinha em escola no Barreiro

A descoberta de dejetos de rato na cozinha da Escola Básica/Jardim de Infância Telha Nova nº 1, no Barreiro, obrigou a duas ações de desratização, esta sexta-feira e esta segunda-feira, por parte dos serviços da câmara municipal, situação que levou a encerrar aquele espaço, explicou a autarquia.Saiba mais no site do Correio da Manhã