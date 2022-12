A gafe do Presidente da República durante a Gala dos Sonhos

Marcelo esteve na primeira fila do evento. O pior foi quando resolveu atender telefonemas.

O Campo Pequeno, em Lisboa, recebeu no passado domingo milhares de pessoas para homenagear Sara Carreira. A primeira fila da plateia da ‘Gala dos Sonhos’ esteve reservada à família Carreira e a algumas figuras de peso, como Marcelo Rebelo de Sousa, que decidiu dar o seu contributo à associação criada em nome da filha de Tony.Saiba mais no site do Correio da Manhã