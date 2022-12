Ex-secretária pessoal de diversos ministros acusada de corrupção pelo Ministério Público

Arguida é acusada de favorecer grupo empresarial "acelerando, simplificando e agilizando procedimentos e contactos e veiculando informações".

Uma funcionária pública que exerceu funções de secretária pessoal de diversos ministros e secretários de Estado da Economia foi acusada de corrupção pelo Ministério Público (MP) de Coimbra, por beneficiar um empresário, da zona de Viseu, em troca de estadias nos hotéis de que é proprietário.Os factos ocorreram entre 2014 e 2019. A arguida é acusada de, refere o MP, atuar "a favor do grupo empresarial do arguido, acelerando, simplificando e agilizando procedimentos e contactos e veiculando informações".Por seu turno, o empresário - que já foi alvo de uma pena suspensa por fraude na obtenção de subsídio e acusado de corrupção por pagar a um juiz para receber informações sobre processos judiciais em que estava envolvido - terá oferecido, "em diversas ocasiões à arguida e a pessoas da sua proximidade familiar e social, estadias em hotéis".No processo, investigado pela Polícia Judiciária do Centro, estão em causa quatro crimes de corrupção ativa e passiva.O empresário em causa está ligado à construção e exploração de hotéis, de águas minerais e estabelecimentos termais em várias zonas do País.