Dupla rouba mala com 92 mil euros de Central de Distribuição dos CTT em Paredes

Uma dupla de ladrões roubou cerca de 92 mil euros, esta manhã de terça-feira, na Central de Distribuição Postal CTT, em Paredes.Os assaltantes, que se fizeram transportar numa moto, agrediram um funcionário, com cerca de 50 anos, e conseguiram escapar com uma mala onde o dinheiro estava a ser transportado.A dupla agrediu o homem a murro e pontapé em vários partes do corpo para conseguir retirar a mala de transporte de valores.Os suspeitos, que estavam vestidos com roupa preta e com capacete, fugiram para parte incerta.A GNR foi acionada mas o caso passou para a Polícia Judiciária do Porto.A vítima foi assistida no local, pelos bombeiros de Paredes, e levada para o hospital de Penafiel.