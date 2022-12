Ministério da Saúde demitiu todos os membros da direção do Hospital de Santa Maria em Lisboa

Ana Paula Martins, a antiga bastonária dos Farmacêuticos, será a próxima líder.

O Ministério da Saúde demitiu, esta terça-feira, toda a direcção do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A antiga bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, foi a escolhida pelo novo diretor executivo do SNS para liderar a unidade hospitalar.

Segundo avançou a SIC, a decisão acontece depois de, nos últimos meses, terem sido apresentadas várias queixas contra a atual administração do hospital. Os diretores de serviço reportaram a falta de diálogo com o atual presidente do conselho de administração e o diretor clínico e também a inaptidão que demonstraram para gerir um hospital como o Santa maria, o maior do pais.





O novo cargo da antiga bastonária é a primeira decisão direta de Fernando Araújo desde que assumiu funções como director-executivo do Sistema Nacional de Saúde, no início de novembro, e Ana Paula Martins já terá escolhido as pessoas que vão compor a administração. Estima-se que o cargo de diretor clínico fique nas mãos de alguém ligado à Faculdade de Medicina.

A antiga bastonária dos farmacêuticos é militante social-democrata, foi vice-presidente do líder que antecedeu a Luís Montengro, Rui Rio, e terá conversado com o atual presidente do PSD antes de aceitar o cargo, refere a SIC.