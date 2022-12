Lisboa iluminada com luzes de Natal... mas apenas à segunda tentativa

Presidente da Câmara protagonizou momento que se tornou viral e que teve na origem uma falha técnica.





residente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e jovens, Rosário Farmhouse, carregaram no botão para ligar as luzes da árvore de natal, mas a iluminação não se proporcionou. O vídeo transmitido em direto nas redes sociais, partilhado várias vezes, mostra o momento que surpreendeu a população. Ainda assim, apesar da falha técnica, à segunta tentativa a cidade iluminou-se para grande contentamento dos presentes.

A nova iluminação de Natal amiga do ambiente, da @CamaraLisboa. pic.twitter.com/GH4jxld5nr — Zé Pedro Silva (@zepiter) December 5, 2022





Na rede rede social Twitter, Carlos Moedas celebrou a entrada na época festiva. "É Natal em Lisboa! As luzes estão de volta à cidade. Este ano com um horário reduzido para garantir poupanças de 50% no consumo de energia", escreveu.



O horário das iluminações de natal vai ser reduzido para garantir poupanças de 50% no consumo de energia em relação ao ano passado. A cidade vai estar iluminada das 18h até às 23h de domingo a quinta-feira, e das 18h às 00h00 às sexta-feiras e aos sábados até ao dia seis de janeiro.





É Natal em Lisboa! As luzes estão de volta à cidade. Este ano com um horário reduzido para garantir poupanças de 50% no consumo de energia. pic.twitter.com/fiWVH1Bfqh — Carlos Moedas (@Moedas) December 5, 2022

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, esteve, esta segunda-feira, na praça do comércio, em Lisboa, a propósito da inauguração da iluminação de Natal na cidade, no entanto o momento mais esperado - a ligação das luzes da árvore de Natal - acabou por não acontecer à primeira tentativa devido a uma falha técnica.Depois da contagem decrescente, Carlos Moedas acompanhado pela p