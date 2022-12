"Foi opção estratégica": Fernando Santos diz que Ronaldo no banco não foi castigo

Gonçalo Ramos irá começar no lugar de Ronaldo, assumindo a titularidade frente à Suíça para os oitavos de final.

Fernando Santos garantiu que o facto de Cristiano Ronaldo começar no banco o Portugal-Suíça não é nenhum castigo a CR7 pela forma como protestou com a sua saída na partida com a Coreia do Sul, mas sim uma opção estratégica.





"Nada ligado, esse assunto está encerrado. Foi uma opção estratégica, que já vínhamos a preparar há uns dias para este jogo, com movimentos diferentes. Uma opção estratégica, não mais do que isso, ele é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo, vai ajudar muito Portugal", disse o selecionador à Sport TV.

