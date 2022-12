Ronaldo falha 'onze' num jogo 'grande' pela primeira vez desde 2004

Curiosamente, é de novo face aos helvéticos, 14 anos depois.

Cristiano Ronaldo ficou esta terça-feira fora do 'onze' da seleção portuguesa de futebol para o embate dos oitavos de final do Mundial de 2022 com a Suíça, algo inédito, num jogo a 'contar' de uma grande competição, desde 2004.

Ainda um miúdo, com 19 anos, o então jogador do Manchester United foi convocado para o Euro2004, que Portugal organizou, cerca de um ano após a sua estreia na seleção 'AA', em 20 de agosto de 2003, e começou como suplente.

Na estreia lusa, em 12 de junho, no Dragão, Cristiano Ronaldo entrou e marcou à Grécia, já nos descontos, num desaire por 2-1, e, ao segundo jogo, quatro dias depois, voltou a começar no banco, com a Rússia (2-0), entrando apenas aos 78 minutos.

Em 20 de junho, no decisivo embate da fase de grupos, estreou-se no 'onze', face à Espanha (1-0), e, depois disso, no resto da prova e nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e já no de 2022 e nos Europeus de 2008, 2012, 2016 e 2020, disputado em 2021, nunca mais falhou o 'onze' num jogo importante.

As exceções foram dois jogos da terceira jornada da fase de grupos, já com Portugal apurado para os 'oitavos': no Mundial2006, face ao México (2-1), estava a um amarelo de falhar os 'oitavos' e nem ficou no banco, e, no Euro2008, face à coanfitriã Suíça (0-2), foi suplente não utilizado.

Curiosamente, é de novo face aos helvéticos, 14 anos depois, que o nome de Cristiano Ronaldo não entra no 'onze' de Portugal numa grande competição: foram 31 jogos consecutivos.

Desta vez, o selecionador luso, Fernando Santos, 'sentou' o jogador de 37 anos, que se encontra sem clube após ter rescindido com o Manchester United, na sequência do que aconteceu no último jogo da fase de grupos do Mundial2022 com a Coreia do Sul.

Quando, aos 65 minutos, o técnico luso deu ordem para a substituição do 'capitão', este contestou a decisão, não sendo apanhado, no imediato, por Fernando Santos, mas posteriormente, quando Fernando Santos viu as imagens.

"Não gostei mesmo nada", confessou o selecionador português, na c