Rapaz de quatro anos morre depois de ter sido atingido por um pilar de cimento na cabeça

Leopold Mercer estava a brincar no jardim de casa quando aconteceu o acidente.

Our beautiful son Leo aged 4 died on 18th Sep in a freak accident. (1/5) pic.twitter.com/QNH6bwOHOI — Dr Eva Frickel (@FrickelLab) November 30, 2022

Um menino de quatro anos, Leopold Mercer, morreu depois de um poste de cimento lhe ter caído em cima da cabeça enquanto brincava no jardim da própria casa, em Hanbury, no Reino Unido. A tragédia aconteceu a 18 de setembro deste ano, segundo reporta o jornal britânico Daily Mail.Quando se aperceberam do acidente, os pais da Leopold chamaram de imediato socorro. O serviço de emergência esteve 42 minutos a tentar salvar a criança. Apesar das tentativas de reanimação, o rapaz não resistiu ao impacto provocado pelo peso do poste e foi declarado morto no local. A autopsia revelou que a causa de óbito foi um traumatismo na cabeça e no pescoço.De acordo com os dados apurados pelo jornal britânico, o rapaz teria estado com um amigo a brincar até que o pilar cedeu e matou o menino. A outra criança sofreu ferimentos ligeiros."O meu coração vai estar para sempre partido. A vida é tão injusta, ninguém pode ter a certeza que viverá até amanhã", escreve a mãe do rapaz nas redes sociais.