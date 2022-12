Filho de chefe de gabinete do autarca de Resende lucra 100 mil euros com contratos

Garcez Trindade, presidente da Câmara de Resende, adjudicou contratos por ajuste direto de mais de 100 mil euros ao arquiteto Paulo Sérgio Pinto dos Santos Moura, filho de Silvano Moura, chefe de gabinete do autarca socialista.Garcez confirmou esta terça-feira aoque estes contratos, e outros, foram pedidos e levados pela PJ nas buscas que aconteceram há duas semanas.

"Estou de consciência tranquila pois nada tenho a esconder. Os adversários que perderam as eleições é que gostam destas confusões”, alegou.O último contrato celebrado entre o arquiteto e a autarquia foi em julho, pelo valor de 19 800 euros mais IVA, para a “aquisição de serviços de coordenação e acompanhamento especializado de todas as tarefas relacionadas com a execução da candidatura e da empreitada da reabilitação e reconversão parcial do edifício termal Caldas de Aregos 2020”.Mas já em novembro de 2019 havia sido celebrado um contrato idêntico que visava a “aquisição de projeto de execução de arquitetura para reabilitação e reconversão parcial do edifício termal em Caldas de Aregos”.Este contrato deu a ganhar a Paulo Moura 72 mil euros mais IVA. No total, o arquiteto faturou 106 800 euros, só com a autarquia de Resende. Se juntarmos os municípios de Carrazeda de Ansiães, Mesão Frio e Vila Pouca de Aguiar, o valor passa a 221 600 euros.