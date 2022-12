Ex-vice do PSD é nova presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Ana Paula Martins, antiga vice-presidente do PSD no tempo de Rui Rio, foi a escolhida para nova presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, onde está incluído o Hospital de Santa Maria. Antes de aceitar, e apesar de não ser necessário, Ana Paula falou ao presidente do PSD.sabe que a também ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos disse a Luís Montenegro que, enquanto militante do PSD, não aceitaria o lugar se recebesse indicação nesse sentido, mas Montenegro entendeu que se tratava de uma decisão exclusivamente profissional e que devia ser Ana Paula Martins a decidir o seu futuro. A nova presidente substitui Daniel Ferro, que estava no cargo desde 2019.

A substituição na liderança deste centro hospitalar surge numa altura em que o Hospital de Santa Maria tem sido notícia devido aos longos tempos de espera no serviço de Urgência, que chegaram a atingir as 14 horas de espera para doentes considerados urgentes, ou seja, com pulseira amarela.