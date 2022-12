Procurador Orlando Figueira condenado a seis anos de prisão na 'Operação Fizz'

O procurador Orlando Figueira deverá ser detido em breve pelas autoridades para cumprir a pena de seis anos e oito meses de prisão a que foi condenado na ‘Operação Fizz’.A condenação do magistrado do Ministério Público (MP) transitou em julgado, a 21 de novembro último. Os autos deste processo já terão sido enviados para o Tribunal da Relação de Lisboa, com vista a baixarem à 1ª instância, para que seja emitido o mandado de detenção e condução à cadeia, segundo o jornal online Observador.

Figueira foi condenado por corrupção passiva, em dezembro de 2018.O MP acusou-o de ter recebido 760 mil euros para arquivar um processo, relativo à compra de um apartamento de luxo no empreendimento Estoril Sol, no qual Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, era o alvo.Na última segunda-feira, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) demitiu Figueira do MP no âmbito de um processo disciplinar aberto há seis anos. O procurador pode recorrer desta decisão para o plenário do CSMP.Se o fizer, e se a decisão lhe for desfavorável, poderá ainda recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo.