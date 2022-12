Barragens abaixo da linha com pouca chuva a sul do país

A bacia do Barlavento Algarvio apresenta a situação mais complicada de armazenamento, mantendo-se como a que tem a menor quantidade de água, 9,2%. Por apresentar um volume inferior a 20%, o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) coloca o Barlavento no vermelho desde setembro de 2021.No Alentejo há mais cinco barragens no vermelho: Divor (17%), Campilhas (3%), Monte da Rocha (8%), Vale do Gaio (20%) e Vigia (16%).

Saiba mais no site do Correio da Manhã