Ucrânia atinge mais uma base aérea russa

Ataque provocou incêndio em depósito de combustível na região fronteiriça.

Drones ucranianos atingiram esta terça-feira uma base aérea russa na região de Kursk, perto da fronteira ucraniana, depois de, na véspera, terem atingido outras duas bases a centenas de quilómetros no interior do território russo, expondo mais uma vez as debilidades das defesas antiaéreas da Rússia.