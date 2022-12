No inverno também há festivais de música

Trinta artistas atuam, em apenas dois dias (9 e 10), em quatro espaços do Altice Forum Braga.

Apesar de ser um festival de inverno, asseguramos que, em todo o recinto, os festivaleiros não apanharão chuva”. A garantia é de Marco Polónio, diretor do Festival Authentica, que decorre na sexta-feira e no sábado em Braga. Trata-se do primeiro festival de inverno a realizar-se em Portugal, que não teve estreia no ano passado por causa da pandemia da Covid-19. “Este ano é que vai ser. Está tudo preparado para que tenhamos um grande festival. O cartaz é de exceção e as restantes componentes originais e de qualidade”, afirma Marco Polónio.