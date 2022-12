Kirstie Alley ganhou fama ao balcão de ‘Cheers’

O primeiro papel de grande destaque foi a abolicionista Virgilia Hazard, da minissérie 'Norte e Sul' (1985-1986), protagonizada por Patrick Swayze e James Read. Mas foi em 1987, com a entrada no elenco de 'Cheers, Aquele Bar' (1982-1993), já na sexta temporada, que a popularidade de Kirstie Alley disparou.Na icónica sitcom interpretava Rebecca Howe, uma mulher forte e independente, gerente do bar, papel que lhe valeu cinco nomeações para os Emmy Awards, que venceu numa ocasião, em 1991 - acabaria por receber outra estatueta, dois anos depois, pelo telefilme 'David’s Mother'.

