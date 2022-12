PJ procura fortuna de Ana Lúcia Matos escondida no Dubai

Max Cardoso, um dos cabecilhas da rede de fuga ao IVA que terá lesado o Estado em 300 milhões de euros e companheiro da modelo e ex-apresentadora Ana Lúcia Matos, ficou em prisão preventiva na cadeia de Custoias, Matosinhos.As autoridades admitem que tenha milhões escondidos no paraíso fiscal do Dubai e procuram o rasto da fortuna. O risco de a arguida fugir e aceder ao dinheiro levou o juiz Pedro Miguel Vieira a deixá-la - juntamente com outros sete arguidos - em liberdade, mas sem passaporte e impedida de movimentar ou criar contas bancárias.

