“O artigo 5.º é inquebrável”: Chefe das Forças Armadas da Roménia esteve em Portugal e agradece aos nossos militares

Em entrevista ao CM, alerta para os efeitos económicos e sociais.

O general Daniel Petrescu (51 anos) é, desde 2019, o principal chefe militar da Roménia, onde as Forças Armadas portuguesas têm um contingente de mais de 220 militares em consequência da invasão russa de território da Ucrânia. Esteve em Portugal e falou em exclusivo ao Daniel Petrescu – O contingente português é muito importante na Brigada Multinacional Sudeste. Mostra solidariedade e é parte da dissuasão e postura defensiva que estamos a construir, através da NATO, no flanco Leste. Portugal esteve connosco desde o início.