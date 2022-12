"Perdeu a noção dos limites": Manuela Moura Guedes critica Cristina Ferreira

Ex-jornalista acredita ainda que a apresentadora ficou refém do seu ego.

Conhecida por não ter papas na língua, Manuela Moura Guedes não poupa críticas a Cristina Ferreira, dizendo que esta "perdeu a noção dos limites, do que deve ser a gestão de uma carreira".Em entrevista à 'Nova Gente', a mulher de José Eduardo Moniz desdenha do trabalho da antiga colega enquanto diretora de Entretenimento e Ficção da TVI: "Tirando a 'Festa é Festa' e o 'Big Brother', que sempre foi um sucesso independentemente dela, todos os outros programas foram um fracasso. E foi só gastar um balúrdio".Saiba mais no site do Correio da Manhã