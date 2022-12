Qualificação de Marrocos gera detenções na Bélgica e Países Baixos devido a distúrbios de adeptos

Incendiaram caixotes e lançaram objetos contra a polícia.

As autoridades da Bélgica e dos Países Baixos procederam na terça-feira a dezenas de detenções em cidades dos dois países, no seguimento da qualificação de Marrocos para os quartos de final do Mundial2022 de futebol.

As celebrações da vitória da seleção marroquina sobre a Espanha no Mundial do Qatar (0-0, 3-1 nas grandes penalidades) começaram de maneira festiva em Bruxelas, mas acabaram por terminar em incidentes, com 119 detidos, segundo um porta-voz da polícia.

Nos festejos na Bélgica, onde existe uma grande comunidade marroquina, os adeptos, sobretudo na zona da Gare du Midi, incendiaram caixotes e lançaram objetos contra a polícia, que respondeu com gases lacrimogéneos.

Também nos Países Baixos, a polícia neerlandesa deteve pelo menos 55 pessoas em diferentes cidades, a sua maioria em Roterdão, também por distúrbios, com os adeptos a lançarem objetos, fogos de artifício, bicicletas e a insultarem os agentes da autoridade.

"Depois da vitória de Marrocos, um grande número de adeptos saiu à rua para celebrar e a grande maioria comportou-se corretamente", sublinhou a polícia, apesar dos distúrbios em Roterdão, Amesterdão e em Haia.

Com a vitória diante da Espanha, já no desempate nas grandes penalidades, com duas defesas do guarda-redes Bono e uma bola de Sarabia ao poste, Marrocos vai defrontar no sábado, nos quartos de final do Mundial2022, a seleção portuguesa.

Portugal 'brilhou' no seu jogo dos 'oitavos', em que deixou Cristiano Ronaldo no banco -- apenas entrou aos 73 minutos -- e viu o seu 'substituto', Gonçalo Ramos, marcar um 'hat trick' e ainda assistir Raphael Guerreiro, numa goleada por 6-1 à Suíça.

Portugal e Marrocos defrontam-se no sábado a partir das 18:00 em Doha (15:00 em Lisboa).