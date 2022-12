Homem assalta jovem de 20 anos e escapa com 170 euros em Anadia

Vítima foi abordada, cerca das 21h30 horas, no parque da cidade.

Uma jovem, de 20 anos, foi assaltada, esta terça-feira, em Anadia, sob a ameaça de uma arma branca.O ladrão escapou com cerca de 170 euros em dinheiro.A vítima foi abordada, cerca das 21h30 horas, pelo assaltante, no parque da cidade. A jovem não sofreu qualquer ferimento.A queixa foi feita no posto territorial da GNR de Sangalhos.