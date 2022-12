Bispos revelam "preocupação e tristeza" pela despenalização da eutanásia e falam em "mensagem perigosa do Estado"

"A resposta de uma sociedade adulta e esclarecida ao sofrimento, à dor e ao desespero não é abandonar quem sofre", refere a nota divulgada.

O Secretariado Geral da Conferência Episcopal Portuguesa emitiu um comunicado, sobre a aprovação da legalização da eutanásia, aprovada, esta quarta-feira, na especialidade.

O orgão refere em nota que a decisão acontece "num momento da nossa história particularmente preocupante, num contexto de guerra, de recessão socioeconómica e de sinais de um Serviço Nacional de Saúde em grande fragilidade" e que, por isso, foi "com tristeza" que receberam "a notícia da aprovação parlamentar, em sede de comissão, da legalização da eutanásia e do suicídio assistido".



"Embora não esteja concluído todo o processo legislativo e permaneça alguma esperança de que o diploma aprovado possa ainda ser alterado, queremos afirmar que, com esta legalização, é quebrado o princípio ético fundamental que se traduz na proibição de provocar intencionalmente a morte", refere ainda o documento.



Os bispos da Igreja Católica acreditam que despenalização da eutanásia não garante "o justo equilíbrio entre a proteção da vida e o respeito pela autonomia do doente" e que "ao apresentar a morte provocada como resposta e solução para as pessoas que sofrem devido a doenças, em fase terminal ou não, ou ainda devido a deficiências graves, o Estado e os serviços de saúde veiculam uma perigosa mensagem a estas pessoas que, em situação de desespero, podem ser levadas a desistir de viver".





"A resposta de uma sociedade adulta e esclarecida ao sofrimento, à dor e ao desespero não é abandonar quem sofre e aqueles que os acompanham, mas confortar, cuidar e amar para restaurar a esperança e dignificar a vida humana até ao seu fim natural. A eutanásia e o suicídio assistido constituem graves ameaças para a humanidade", refere ainda a nota.