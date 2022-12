Menina de cinco anos morre depois de pai a levar três vezes às urgências

Stella-Lily McCorkindale é a nona criança a morrer vítima de Strep A.

Robert McCorkindale

Stella-Lily McCorkindale, uma menina de cinco anos, morreu a 1 de dezembro vítima de Strep A, em Belfast, Irlanda. No Reino Unido, a comunidade médica está preocupada, uma vez que Stella é a nona criança a morrer nas últimas semanas devido à infeção bacteriana, reporta o jornal britânico The Mirror.O pai de Stellaconta que levou a filha ao hospital três vezes antes do desfecho trágico. A criança começou a sentir os sintomas a 26 de novembro e foi levada às urgências a 28, 29 e 30. Se, no ínicio, os médicos suspeitavam de uma simples desidratação, ao longo da evolução da doença perceberam que a situação era mais prepocupante.No dia 30 de novembro, com o agravar dos sintomas, a criança disse ao pai que sentia que ia morrer. Stella perdeu a vida na madrugada do dia seguinte.Robert agradeceu a dedicação da equipa médica com a filha, mas lamenta que devidas precauções não tenham sido tomadas na primeira ida da menina ao hospital."A morte de uma criança é um acontecimento que quebra o coração da família e dos amigos e, em circunstâncias tão trágicas, damos à família espaço para lamentar", referiu um porta-voz do hospital após a morte de Stella.A Strep A é uma infeção bacteriana que tem como sintomas dores de garganta e infeções cutâneas, geralmente tratadas com antibióticos. A doença invasiva acontece quando as bactérias ultrapassam as defesas imunitárias do corpo.