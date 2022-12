Mulher constituída arguida por suspeita de burla e extorsão com "serviços espirituais" em Barcelos

Suspeita está indiciada pelos crimes de burla qualificada, extorsão e branqueamento.

A GNR constituiu arguida, em Barcelos, uma mulher de 27 anos suspeita de burlas com execução de "serviços espirituais" para melhorar a vida de pessoas que contactava através das redes sociais, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a mulher está indiciada pelos crimes de burla qualificada, extorsão e branqueamento.

"No âmbito de uma investigação que decorreu durante três meses, foi possível apurar que a suspeita selecionava as vítimas através das redes sociais, em páginas relacionadas com práticas de esoterismo, onde as persuadia a realizar transferências bancárias para a execução de serviços espirituais para melhorar as suas vidas", acrescenta.

Diz ainda que as vítimas, se se recusassem a continuar os pagamentos, "eram ameaçadas com a divulgação pública de dados pessoais e íntimos".

Na terça-feira, a GNR deu cumprimento a três mandados de busca, num domicílio, num estabelecimento e numa instituição bancária, que permitiram apreender dois telemóveis e o saldo de uma conta bancária utilizada para o depósito dos valores conseguidos e as transações de dinheiro com as vítimas.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial Povoa de Lanhoso.