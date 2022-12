Rui Tato Marinho na direção do Santa Maria

Convite foi endereçado por Ana Paula Martins, ex- bastonária dos Farmacêuticos, que vai liderar o maior hospital do país.

O novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte já escolheu o próximo diretor clínico do Santa Maria: Rui Tato Marinho, que coordena o Programa Nacional para as Hepatites Virais e é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Trata-se de um "médico da casa" - é diretor do Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do CHULN -, que está em dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde. Segundo apurou o CM, o especialista aceitou, esta terça-feira, o convite que lhe foi endereçado por Ana Paula Martins, ex- bastonária dos Farmacêuticos que vai liderar o maior hospital do país.