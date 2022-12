"Até fica mal cuspirem no prato que comeram": Elma Aveiro com nova mensagem nas redes sociais em apoio a Ronaldo

Irmã de CR7 chama "miseráveis e hipócritas" aos críticos.

Elma Aveiro voltou às redes sociais para defender Cristiano Ronaldo e atacar os críticos, a quem chama "miseráveis e hipócritas"."Força Portugal, ficou no banco e que bem que ficou a descansar, deixar os outros jogar também faz parte e cansar-se para quê? Ganhámos e bem, agora é pensar no próximo, que agora é que vai começar. Só peço a 1% dos miseráveis e hipócritas que não digam m... da boca para fora. Até fica mal cuspirem no prato que comeram, e o pior é que estes tontos falam e depois põem a viola num lugar que eu cá sei... Apoiem Portugal, seja quem for que jogue. Portugal é uma equipa, não é só Ronaldo … Respeitem a equipa, o selecionador e principalmente Ronaldo. Ronaldo será eterno, jamais esquecido por tudo o que fez e fará. Orgulho de ti, meu irmão por tudo o que és e representas no Mundo. Continua sendo tu .. e os outros são os outros", escreveu a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo.