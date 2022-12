Analistas russos veem "mão" dos EUA em ataques de drones ucranianos

Ataques são desvalorizados por influentes comentadores da Rússia.

Os ataques dos últimos dias de drones ucranianos contra alvos no interior da Rússia são desvalorizados por influentes comentadores russos, alguns dos quais apontam para 'mão' norte-americana na ofensiva.

No programa "Grande Jogo", transmitido na noite de terça-feira pelo Primeiro Canal (estatal), Alexei Leonkov, perito militar e redator da revista Arsenal da Pátria, afirmou que os 'drones' [aeronaves não-tripuladas] usados pelas forças militares da Ucrânia "foram concebidos no tempo da União Soviética, como exploradores do campo inimigo, tendo agora sido convertidos em mísseis de médio alcance".

Segundo o mesmo especialista, as acções empreendidas pelos ucranianos, esta terça e segunda-feira, "destinam-se a desviar a atenção da frente da batalha e a arrastar a comunicação social para acontecimentos secundários que não influenciam o curso da guerra".