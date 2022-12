Ex-deputada e atua juíza alemã detida em operação antiterrorista contra extrema-direita demite-se

Malsack-Winkemann esteve entre os 25 detidos esta quarta-feira.

A juíza alemã Birgit Malsack-Winkemann, ex-deputada do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que esteve entre os 25 detidos esta quarta-feira no âmbito de uma grande operação antiterrorista, demitiu-se do cargo.

O jornal alemão Die Welt avança que Malsack-Winkemann, até agora juíza no Tribunal Regional de Berlim, presa esta quarta-feira por suspeita de estar envolvida no planeamento de um ataque terrorista contra o Reichstag, o parlamento alemão, decidiu afastar-se do cargo.

Também estão entre os detidos um membro de uma pequena família nobre alemã, de 71 anos, que se autointitula "príncipe", e um antigo comandante de paraquedistas, de 69 anos. São apontados como os dois líderes do grupo de extrema-direita que tinha como objetivo derrubar o Estado alemão através de um golpe armado.