Ronaldo falha treino após Portugal golear a Suíça nos oitavos do Mundial do Qatar

Craque recusou-se a treinar com os suplentes e ficou no ginásio, a acompanhar os titulares escolhidos por Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo falhou esta quarta-feira o primeiro treino depois do jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, onde de Portugal defrontou e goleou a Suíça por 6-1.

Todos os suplentes subiram ao relvado, à exceção do capitão da equipa nacional. Segundo escreve o jornal espanhol Marca, Ronaldo recusou-se a treinar com os suplentes. O craque ficou no ginásio, a acompanhar os titulares escolhidos por Fernando Santos na goleada frente à Suíça.

A Marca fala mesmo numa rebelião de Cristiano Ronaldo. Recorde-se que o número 7 da equipa das qinas entrou ao minuto 74, para o lugar de Gonçalo Ramos. Ronaldo ainda marcou um golo, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.