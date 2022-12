Dora, a Exploradora: Isabel dos Saltos e Isabel dos Santos

Apesar de ser uma espécie de desempregada profissional da televisão, goza de uma notoriedade que não permite que eu deixe passar em claro esta sua posição pública.

Duas Isabéis protagonizaram dois momentos que merecem reflexão. A primeira tornou-se conhecida aos saltos e desde então anda aos tombos. Em férias no Qatar, anunciou que " o ambiente que se vive aqui no Qatar é maravilhoso, é saudável, é de festa e recomenda-se" e juntou que "se existe alguma mulher com medo de vir para o Qatar, não tenham medo nenhum e estejam atentas a essas fake news que isto realmente pode destruir um país".