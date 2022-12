Jorge Gabriel: 30 anos de histórias

A completar 30 anos de carreira, 20 deles na 'Praça da Alegria', o apresentador fala da relação com Sónia Araújo e de novos projetos.

Prestes a celebrar 30 anos de carreira televisiva - estreou-se em 1993, na SIC, em 'Os Donos da Bola' -, Jorge Gabriel, hoje com 54 anos, é um dos nomes incontornáveis do pequeno ecrã em Portugal. Embora some experiências nos mais diversos horários, estas três décadas já são, no entanto, indissociáveis da 'Praça da Alegria', programa das manhãs da RTP 1 que apresenta há 20 anos. E o balanço, feito pelo apresentador à 'Boa Onda', não podia ser mais satisfatório.