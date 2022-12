INEM diz que devolveu chamada a homem que morreu em Setúbal

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) esclareceu que foram realizadas quatro tentativas de devolução de chamadas no caso do homem, de 64 anos, que esperou duas horas na segunda-feira, em Setúbal, e acabou por morrer no local.De acordo com o INEM, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) estabeleceu “contacto numa quarta tentativa”, pelas 11h15. Adianta o INEM que “além da chamada registada às 10h06, o CODU não recebeu qualquer outra chamada”.