Homem de 72 anos tenta matar mulher com um sacho em Vila Pouca de Aguiar

A Polícia Judiciária de Vila Real deteve um homem, de 72 anos, suspeito de ter agredido a mulher com um pau de uma ferramenta agrícola (sacho), em Vreia de Bornes, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, durante a tarde de terça-feira.





A vítima, uma mulher com 70 anos, sofria de violência doméstica por parte do marido. Munido com um pau que, segundo o CM apurou, faria parte de um sacho, agrediu a mulher de forma violenta, na zona da cabeça.